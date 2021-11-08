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مصدر : لا رحيل للحكومة

الإثنين، 08-11-2021 02:47 م

مصدر : لا رحيل للحكومة

الخصاونة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر مطلع لموقع الوكيل الاخباري ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رحيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة .

 وبين المصدر لموقع الوكيل الاخباي ان حكومة الدكتور بشر الخصاونة باقية ولا تغيير عليها .

ولفت المصدر أن التغيير على الحكومة غير وارد في الفترة الحالية سيما مع قرب افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة والمقرر في 15 من الشهر الجاري بخطاب العرش السامي ، وفي خضم التعديلات التي ستناقشها الحكومة مع البرلمان ، وكذلك إجراء التعديل الأخير على الحكومة وهو ما يحسم الجدل ويؤكد فكرة استحالة التغيير في الوقت الراهن .

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