مصدر : لا رحيل للحكومة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر مطلع لموقع الوكيل الاخباري ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رحيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة .



وبين المصدر لموقع الوكيل الاخباي ان حكومة الدكتور بشر الخصاونة باقية ولا تغيير عليها .



ولفت المصدر أن التغيير على الحكومة غير وارد في الفترة الحالية سيما مع قرب افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة والمقرر في 15 من الشهر الجاري بخطاب العرش السامي ، وفي خضم التعديلات التي ستناقشها الحكومة مع البرلمان ، وكذلك إجراء التعديل الأخير على الحكومة وهو ما يحسم الجدل ويؤكد فكرة استحالة التغيير في الوقت الراهن .

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