الوكيل الإخباري - كشف مصدر رسمي مُطلع، أن وزارة الصحة ستعمل على تكثيف إجراء فحوصات التتبع الجيني، التي تكشف عن متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

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وقال المصدر لـ" الوكيل الإخباري" إن عدد فحوصات التتبع الجيني التي أجريت في الأردن لا تتجاوز 30 فحصاً، موضحاً أن عدد من الأشخاص خضعوا لهذا الفحص بعد أن كان هناك اشتباه بإصابتهم بالمتحور.



وأشار إلى أن اجراء الفحص سيتركز على القادمين من الدول التي سُجل فيها "أوميكرون" ،منوهاً إلى أن الفحص سيكون فور وصولهم للمطار.



وأعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابتين بمتحورة أوميكرون في المملكة، الأولى لشخص قادم من جنوب أفريقيا، والإصابة الثانية تعود لمواطن لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج مؤخراً.

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