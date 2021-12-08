الأزمات يكشف عن الإجراءات التي ستتخذ إذا دخل أوميكرون للأردن

الوكيل الإخباري - كشف مدير الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات الدكتور احمد النعيمات، عن أهم الإجراءات التي سيتم اتباعها اذا دخل المتحور الجديد "أوميكرون" إلى الأردن وهو أمر متوقع.

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وقال النعيمات لـ " الوكيل الإخباري" سيتم التفكير بزيادة عدد فحوصات التتبع الجيني والتقصي الوبائي.



واضاف أنه سيتم اتخاذ ذات الإجراءات التي تتعلق بتشديد الرقابة على المنشأت وشرط تلقي الجرعتين لدخولها، إلى جانب التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات.