مصدر يكشف لـ الوكيل : البحث في قرارات ستطال القطاع الصحي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر حكومي عليم ، أن الحكومة تعتزم عقد اجتماع هام لــ"مجلس السياسات" غدا الأحد ، عقب جلسة مشتركة مع الحكومة ومجلس الأمة (النواب، الاعيان).

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ولفت المصدر، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم البحث في قرارات هامة ، ستطال القطاع الصحي ، عقب حادثة مستشفى السلط الحكومي ، التي راح ضحيتها (7) مرضى من مصابي كورونا ، صباح السبت.

وأشار ، إلى أنه سيتم بحث عدد من الأمور ، بما فيها حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط، وتداعيات جائحة كورونا، في ظلّ تراجع الوضع الوبائي ، وتزايد ملموس في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.

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