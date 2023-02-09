مصفاة البترول: تعبئة 453 ألف اسطوانة غاز خلال يومين

الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي -

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قالت شركة مصفاة البترول إن كميات أسطوانات الغاز المسال التي تم تعبئتها بمحطات التعبئة الثلاث في (عمان، اربد، الزرقاء) ليوم أول أمس الثلاثاء بلغت 241 ألف أسطوانة.وبين الناطق باسم الشركة، حيدر البشايرة، لـ "الوكيل الاخباري" أنه تم أمس الاربعاء تعبئة 212 ألف أسطوانة.وتوقع البشايرة أن يبقى الطلب على الغاز المنزلي ضمن حدود الـ 200 ألف اسطوانة يومياً خلال الايام القادمة، بسبب انخفاض درجات الحرارة.وشهدت مختلف مناطق المملكة خلال اليومين الماضيين تساقطاً وتراكماً للثلوج، خاصة على المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر.