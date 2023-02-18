مطالبات بإعادة تأهيل شوارع المدينة الصناعية بالمفرق

الوكيل الاخباري - طالب أصحاب محال في المدينة الصناعية بالمفرق، بإعادة تأهيل شوارعها وتحسين خدمات البنية التحتية فيها.



واشتكى أصحاب محال ميكانيك وكهرباء وقطع مركبات وعاملون من سوء أوضاع البنية التحتية في المدينة الصناعية وضعف خدمات النظافة فيها، مؤكدين أن شوارع المدينة وبنيتها التحتية لم يجر صيانتها منذ سنوات طويلة.



بدوره، أكد مدير بلدية المفرق الكبرى المهندس محمد العموش، أن البلدية لا تميز بين منطقة وأخرى في تقديم خدماتها لا سيما المتعلقة بالنظافة، مشيرا إلى حملة شاملة نفذتها البلدية المنطقة الصناعية خلال اليومين الماضيين.



وأوضح أن للبلدية مستحقات مالية على أصحاب المحال التجارية في المدينة الصناعية تقدر بحوالي 2.5 مليون دينار، مبينا أن البلدية منحتهم مهلة حتى منتصف الشهر المقبل لتصويب أوضاعهم.

اضافة اعلان