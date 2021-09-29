مدير حدود جابر لـ الوكيل: 10 دنانير رسوم مغادرة الاردني إلى سوريا

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مدير حدود جابر، العقيد مؤيد الزعبي، اليوم الأربعاء أن حركة المسافرين على حدود جابر نشطة.

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وقال العقيد الزعبي بتصريحات خاصة لـ "الوكيل الاخباري" إن حدود جابر يشهد حركة نشطة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا والأمنية التي فرضتها الحكومة.

ونوه إلى ان مع قرار السماح للمواطن الأردني بالذهاب إلى سوريا، سيكون عدد مرتادي حدود جابر اكبر بكثير من قبل.

وأضاف أن رسوم الدفع للاردنيين المغادرين إلى سوريا تبلغ 10 دنانير تحت بند بدل خدمات جمركية، موضحا أن الجنسيات العربية معفاة من هذه الرسوم.

وبين أنه في حال السماح للمركبات الخاصة بالخروج من المملكة سيتم فرض 5 دنانير بدل خدمات جمركية.

وكان قد قرر وزير الداخلية مازن الفراية ، إعادة فتح الحدود الاردنية السورية ‏‏(مركز حدود جابر) اعتباراً من صباح اليوم الاربعاء وفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة باعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.

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