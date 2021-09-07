الداخلية لـ الوكيل: استمرار عدم السماح للاشخاص بدخول المملكة من سوريا

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكد مصدر مطلع بوزاة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن الدخول إلى الأردن عبر حدود جابر يحتاج الى بروتوكولات صحية واجراءات أخرى نتيجة لجائحة كورونا.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الاخباري" إن دخول المملكة من الأراضي السورية يشترط إلى التسجيل على المنصة الخاصة التي أعلن عنها من قبل وزارة الداخلية بالضرورة.

واشار إلى أنه تم السّماح بمغادرة الأشخاص من مختلف الجنسيّات إلى سوريا من خلال حدود جابر، الا أنه لم يتم السماح بدخول الجنسيات الاخرى من سوريا.

وكان قد بدأ تشغيل معبر جابر الحدودي الذي يربط الأردن مع سوريا بكامل طاقته الاستيعابية اعتبارا من الاول من شهر آب الماضي.