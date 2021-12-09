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الخميس، 09-12-2021 11:55 ص

مطالبة بترفيع مراكز التدريب المهني إلى أكاديميات

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الوكيل الإخباري- دعا ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن سعد استيتية، الى ترفيع مراكز ومؤسسات التدريب المهني الوطنية، إلى مستوى أكاديميات وتسميتها بذلك، ما يضفي عليها طابعاً أكثر جدية، ويمنحها اسماً جاذباً للشباب الراغبين في العمل في المجال المهني.

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وأكد استيتية استمرار معاناة القطاع من نقص في العمالة المحلية الماهرة والمدربة، بسبب عدم ربط المناهج المهنية التي تُدرّس لطلاب مراكز التدريب المهني، مع حاجة القطاع الفعلية من المهارات والكفايات المطلوبة.


وقال، إن مصطلح " أكاديمية" سيعكس بنحو أكبر التخصص والقدرات التي تمتلكها هذه المؤسسة في مجال معين أو أكثر، مشيرا إلى أن الانتقال إلى مرحلة الأكاديميات، سيشجع ويطور التعليم المهني، ويوجه الطلاب نحوه منذ الصغر، ويبعدهم عن المهن التقليدية التي تعاني من الركود، ويغير نظرة المجتمع والأهالي عن التدريب والتعليم المهني وتقبلهم لعمل أولادهم وبناتهم في هذا المجال.

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