الإثنين 22-03-2021
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 22-03-2021 04:58 م

مطالبة بتقليل ساعات الحظر الليلي اعتباراً من ليلة الخميس

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 الوكيل الاخباري  - طالبت نقابة الألبسة والأقمشة والأحذية بإعادة دراسة ساعات الحظر الليلي تزامناً مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من ليلة الخميس المقبل.
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ودعت النقابة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إلى العودة التدريجية بتقليل ساعات الحظر الليلي ساعتين كمرحلة أولى اعتبارا من الأسبوع المقبل، مقترحة أن يبدأ الساعة الثامنة للمنشآت، والتاسعة للأفراد من اجل إتاحة المجال أمام التجار والمواطنين لإنهاء أعمالهم الضرورية دون ازدحام.

وبينت النقابة أن القطاع يتعرض لانتكاسة كبيرة وتراجع حاد بالمبيعات جراء تراكم الالتزامات المالية سواء ايجارات المحال ورواتب الموظفين الى جانب كلف أخرى وشح بالسيولة لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتقلص ساعات التسوق.
 

 




 

 


 

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