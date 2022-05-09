مطالبة بدعم المصدّرين واستحداث مظلة رسمية لهم

الوكيل الإخباري - طالبت نقابة تجار ومنتجي الأثاث، بدعم المصدّرين، واستحداث مظلة رسمية لهم، تكون مهمتها دراسة الأسواق الخارجية، وإيجاد منافذ تصديرية، وإقامة معارض خارجية للتسويق للصناعات الوطنية.

اضافة اعلان



ودعا النقيب وممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن، شرف الهياجنة، إلى تفعيل دور السفارات الأردنية بالخارج، من خلال تعريف أصحاب الأعمال بالأنشطة وأهم صناعات ومستوردات الدول التي يمثلون المملكة بها.

ودعا كذلك لأن تتناسب مخرجات التعليم الجامعي وكليات المجتمع، مع متطلبات سوق العمل، وضرورة أن تتضمن المناهج تشخيصاً لواقع الحال، لافتا إلى وجود أعداد كبيرة من الخريجين تنقصهم المعرفة والمهارة على أرض الواقع في عملهم.



وقال إنه على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات عالية وغير مسبوقة، وتراكم عشرات آلاف طلبات الباحثين عن فرص عمل في ديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص، يوفر قطاع الأثاث فرص عمل تشغلها العمالة الوافدة، قد تكون غير كفؤة أحياناً.



واعتبر الهياجنة أن القطاع الخاص، لا يزال قادراً على توفير فرص عمل، رغم ما واجهه من ظروف صعبة جراء جائحة كورونا.

