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الأحد، 17-04-2022 05:01 م

القطاع التجاري يهنئ الملك بمناسبة نجاح العملية الجراحية

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الوكيل الإخباري - رفع مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، باسم القطاع التجاري والخدمي بالمملكة، اليوم الأحد، برقية تهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالته وتكللت بالنجاح.

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وتوجه رئيس الغرفة نائل الكباريتي بخالص التهاني والتبريكات لجلالة الملك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته، داعيا الله عز وجل أن يمن على جلالته بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية.


وأكد الكباريتي أن القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة يترقب عودة جلالته الميمونة إلى أرض الوطن سالماً معافى ليواصل قيادة مسيرة الاردن الغالي وتحقيق المزيد من التقدم والرفعة والازدهار للوطن الأغلى الأغر.

 




 

 


 

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