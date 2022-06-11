مطالب بتمكين فئة متلازمة داون في مادبا

الوكيل الإخباري - يواجه ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة "متلازمة داون" في محافظة مادبا عوائق وتحديات جمة تحول دون رعايتهم وتمكينهم وتأهيلهم، حيث يزيد عددهم عن 80 شخصا.

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وقالت رئيسة جمعية "بشائر النور" الخيرية سهام التعمري أن الجمعية التي تأسست عام 2012 تعنى بشكل مباشر بفئة متلازمة داون إلى جانب تمكين المرأة.

وأضافت أن هذه الفئة لا تلقى العناية والرعاية فلا يوجد مراكز تعليمية بهذه الفئة تراعي إعاقتهم، ولا مراكز متخصصة لتدريبهم وتأهيلهم لكي لا يبقوا عالة على المجتمع.



وبينت التعمري أن الجمعية أخذت على عاتقها منذ تأسيسها تأهيل وتدريب هذه الفئة التي يصل عددها إلى نحو 80 شخصا، من خلال تأسيس مشغل فسيفساء عام 2016 يمكنهم من إنتاج اللوحات الفسيفسائية وبيعها بالتعاون مع عدد من الجهات، ولكن تبقى مشكلة التسويق وضعفها عائقا أمام توفير عائد جيد لهذه الفئة.

وأشارت التعمري إلى أن الجمعية حصلت على وحدة تدخل مبكر للعناية بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، من سنة إلى 8 سنوات من جهات داعمة بقيمة 8 آلاف دينار، ولكن النظام يشترط لتشغيله ترخيص مركز خاص بذلك ما يضع أعباء إضافية لا تستطيع الجمعية القيام بها، ولهذا لا تزال هذه الأجهزة في المستودعات.

وطالبت التعمري الجهات المعنية بدعم الجمعية لتتمكن من رعاية وتأهيل هذه الفئة من المجتمع ودعم أسرهم.





