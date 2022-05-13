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الجمعة، 13-05-2022 07:42 م

320 ألف زائر وسائح يؤمون المواقع السياحية والأثرية خلال الأسبوع الماضي

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الوكيل الإخباري - أمّ نحو 320 الف زائر وسائح المواقع السياحية والأثرية في المملكة خلال الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي لوزارة السياحة والآثار أحمد الرفاعي، اليوم الجمعة، إن هذه المواقع شهدت حركة سياحية نشطة خلال تلك الفترة من مختلف الجنسيات.

واعتبر الرفاعي، أن إجراءات الحكومة التخفيفية المتعلقة بجائحة كورونا، انعكست إيجابا على تنشيط الحركة السياحية وزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة، وتسهيل حركة وصولهم للمواقع السياحية.

وأشار الى جاهزية المواقع، لاستقبال المواطنين والسياح والمقيمين، خلال أيام الأسبوع للاستمتاع بالأجواء السياحية العائلية التي تتميز بها المملكة.

 




 

 


 

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