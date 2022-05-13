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الجمعة، 13-05-2022 07:17 م

انتهاء لقاء القمة بين جلالة الملك والرئيس الأمريكي

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الوكيل الإخباري - انتهى قبل قليل لقاء القمة الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن الذي استمر أكثر من ساعة.

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وتناولت القمة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

 

وأكد جلالة الملك عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وسبقت القمة لقاءات لجلالته مع أركان الإدارة الأمريكية وقيادات الكونغرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية، والمخصصات، والخدمات العسكرية، في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.


 




 

 


 

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