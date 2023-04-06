مطالب بصرف رواتب الموظفين قبل 25 رمضان لتنشيط حركة الأسواق

الوكيل الإخباري - طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة السابق أسعد القواسمي، الحكومة ان تصرف رواتب الموظفين قبل 25 رمضان لتنشط حركة الاسواق قبل عيد الفطر.

اضافة اعلان



وبين القواسمي أن صرف الرواتب مبكرا يسهم في تحريك الأسواق، موضحا أن الحركة داخل أسواق الألبسة ضعيفة رغم توفر البضائع والتخفيضات على الأسعار.



وقال إن الرواتب تم صرفها قبل شهر رمضان المبارك تم إنفاقها على المواد الغذائية والاستهلاكية، مطالباً الحكومة بضرورة صرفها مبكراً وذلك لضمان زيادة الحركة الشرائية في الأسواق.



وبين أن أسعار الملابس ستكون مستقرة وبنفس أسعار العام الماضي، ولن يكون هناك زيادة عليها، رغم ارتفاع الأسعار العالمية والتنافس الكبير مع الطرود البريدية الخارجية.