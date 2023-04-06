الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض الإسترليني مقابل الدولار

الوشاح رئيساً لجامعة العقبة للتكنولوجيا

سيئول: بيونغ يانغ مستعدة لإجراء تجربة نووية في أي وقت

السعودية وإيران تتفقان على جدول زمني لإعادة فتح السفارات

الداخلية تعلن حاجتها لتعيين موظفين

مطالب بصرف رواتب الموظفين قبل 25 رمضان لتنشيط حركة الأسواق

مسّاد يفتتح سلسلة دورات الإدارة المتقدمة لشاغلي الوظائف الإشرافية

الرئيس الفنلندي يقبل استقالة رئيسة الحكومة

انضمام فريق البنك المركزي للحوادث السيبرانية الى منظمة "TF- CSIRT"

الرئيس الصيني يدعو جميع الدول إلى احترام سياسة عدم انتشار الأسلحة النووية

الخميس، 06-04-2023 01:29 م

مطالب بصرف رواتب الموظفين قبل 25 رمضان لتنشيط حركة الأسواق

a0790445-4485-4dd0-89cf-4166169de993


الوكيل الإخباري - طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة السابق أسعد القواسمي، الحكومة ان تصرف رواتب الموظفين قبل 25 رمضان لتنشط حركة الاسواق قبل عيد الفطر.

اضافة اعلان


وبين القواسمي أن صرف الرواتب مبكرا يسهم في تحريك الأسواق، موضحا أن الحركة داخل أسواق الألبسة ضعيفة رغم توفر البضائع والتخفيضات على الأسعار.


وقال إن الرواتب تم صرفها قبل شهر رمضان المبارك تم إنفاقها على المواد الغذائية والاستهلاكية، مطالباً الحكومة بضرورة صرفها مبكراً وذلك لضمان زيادة الحركة الشرائية في الأسواق.


وبين أن أسعار الملابس ستكون مستقرة وبنفس أسعار العام الماضي، ولن يكون هناك زيادة عليها، رغم ارتفاع الأسعار العالمية والتنافس الكبير مع الطرود البريدية الخارجية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
314657_18_1664611558

الوشاح رئيساً لجامعة العقبة للتكنولوجيا

420232145634598603036

الداخلية تعلن حاجتها لتعيين موظفين

dwar

مسّاد يفتتح سلسلة دورات الإدارة المتقدمة لشاغلي الوظائف الإشرافية

4202359197717328570

انضمام فريق البنك المركزي للحوادث السيبرانية الى منظمة "TF- CSIRT"

320221817158983583646

الأوقاف تحذر من تداول روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية

TYkBaOipNbYEi0qid4pnwZZNTmHoBCelKluNfl0q

إتلاف كميات من اللحوم والمجمدات والعصائر في الزرقاء

أخبار متعلقة
11202225154225574531713

توضيح حكومي حول صرف رواتب الشهر الحالي

320232914945462355050

كيف يتم إخراج زكاة الفطر؟

main_image641c408194498

هل سيصوم الأردنيون هذا العام 29 أم 30 يوما؟

2dcdffe9-4047-40b8-bd33-0d7ed65f8bd8

قرار مُرتقب بشأن تأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان لشهري اذار ونيسان

e5f0b50b-d165-4959-9e23-9decd2e7d94f

تصريح جديد من جمعية البنوك حول تأجيل أقساط القروض

d2e208d1-fe75-4091-a360-dd08214bfaa7

مصادر: البت بقرار تأجيل أقساط البنوك لشهري آذار ونيسان اليوم