كيف يتم إخراج زكاة الفطر؟

الوكيل الإخباري - زكاة الفطر أحد العبادات الطقسية المرتبطة بشهر رمضان، وهي شعيرة عظيمة شرعها لنا ربنا في ختام شهر رمضان عبادة جليلة تكمل صيامنا وتتم نعمة ربنا علينا، وهي تجب على كل مسلم ويجب إخراجها قبل نهاية شهر رمضان الكريم.

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وزكاة الفطر هي الصدقة التي يُستحب إظهارها، وتجميع زكاة الفطر يكون علنا فالزكاة من شعائر الإسلام التي تبين هوية المسلمين بالبلد وكانت تجمع الزكاة بالمساجد ولذلك فإظهار زكاة الفطر حيثما كان الإنسان يزكي عن نفسه وعلى من يعول وأن يُخبر من أخرج عنه، وكلما أخرج الإنسان الزكاة من طعام أهل البلد كلما كان هذا الأقرب للسنة الشريفة



وتجب إخراج زكاة الفطر من أول أيام رمضان حتى غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فمن تزوج أو أسلم أو ولد له ولد فعليه الزكاة، والسنة أن يتم إخراج زكاة الفطر يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل ابن عمر وغيره من الصحابة.



وعن إخراج زكاة الفطر يوم عيد الفطر، حدثنا ابن عمر رضي الله عنه "وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة" لأنها من شعائر يوم العيد، والمقصود بها تطهير الصائم بعد شهره، وإسعاد الفقراء في عيدهم.



وقد كان الصحابة يخرجون الزكاة من أصناف مُعيَّنة من الطعام، فعن أبي سعيد الخدري أنّه قال "كنَّا نُخرِجُ في صدقةِ الفطرِ إذ كان فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صاعًا مِن طعامٍ أو صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ أو صاعًا مِن أَقِطٍ ولم نزَلْ كذلك حتَّى قدِم علينا معاويةُ مِن الشَّامِّ إلى المدينةِ قَدْمةً فكان فيما كلَّم به النَّاسَ: ما أرى مُدَّيْنِ مِن سمراءِ الشَّامِ إلَّا تعدِلُ صاعًا مِن هذه فأخَذ النَّاسُ بذلك"



كما أجاز العلماء إخراج القيمة النقديّة للزكاة فقد يلجأ المُزكّي إلى إخراج القيمة بدلاً عن الصنف لسبب مُعيّن، كحاجة الفقير إلى الحصول على النقود أكثر من حاجته إلى الطعام، أو عدم تمكّن المُزكّي من شراء الأصناف المخصوصة، كما أنّ توزيع النقود يُعَدّ أسهل من شراء الطعام، وتوزيعه وهناك العديد من المنافذ الشرعية المتخصصة والتي يمكن للمسلم أن يدفع بها زكات

