قرار مُرتقب بشأن تأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان لشهري اذار ونيسان

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -أسرّت مصادر مطلعة، أن قراراً مُرتقباً سوف يصدر قريباً، بشأن تأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان الاجتماعي الشخصية، عن شهري آذار الحالي وحزيران المُقبل.

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وبيّنت المصادر لـ " الوكيل الإخباري" أن ملف تأجيل أو عدم تأجيل أقساط متقاعدي الضمان ما زال على طاولة النقاش الآن، متوقعاً أن يصدر قرار نهائي مطلع الاسبوع القادم.

ويأتي البحث في هذا الملف لتخفيف الأعباء المالية على المتقاعدين خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.



يذكر أن قرار تأجيل أقساط السلف الممنوحة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي سوف يستفيد منه أكثر من 5 ألف متقاعد.



