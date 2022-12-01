الخميس 01-12-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة يطل على الأردنيين الجمعة

%77 نسبة حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم نهاية الأسبوع الحالي

حفل زفاف هندي ضخم الاسبوع القادم في البحر الميت

التعليم العالي تعلن نقاط طلبات المنح والقروض الجامعية- رابط

الزراعة تبدأ بتوزيع الغراس بأسعار مدعومة

الملك يهنئ باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

استئناف ضخ المياه من الديسي وزي اعتبارا من صباح السبت المقبل

فلسطين تقدم مساعدات مالية لطلبة التوجيهي

الروابدة: على الجميع الوقوف مع الأردن حتى يبقى شامخا

سويسرا تجمد أصولا روسية بنحو 8 مليارات دولار

الخميس، 01-12-2022 04:07 م

معان: تجار يطالبون بتحسين الفرص الاقتصادية

170870


الوكيل الإخباري - عرض تجار في محافظة معان لتحديات القطاع المتمثلة بتراكم الخسائر لضعف القوة الشرائية، وارتفاع إيجارات المحلات وكلف الكهرباء، والضرائب، داعين الى وضع خطط لتحسين الفرص الاقتصادية خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا التي لا زالت تلقي بظلالها على القطاع.

وأوضح هؤلاء التجار اليوم الخميس، أن التحديات التي تواجههم، خفضت من مستوى تطوير منشآتهم ونمو مداخيلها، مشيرين الى أن القطاع بحاجة إلى المزيد من التنظيم ورفع الوعي بأهمية تحسين الفرص الاستثمارية من خلال المنح التي تقدمها بعض المؤسسات الوطنية ذات العلاقة والتشبيك معها لتعظيم الفرص.

اضافة اعلان


ويتوجه القطاع التجاري بعموم المملكة بعد غد السبت لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليه بمجالس إدارات الغرف التجارية في انتخابات ستجرى تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، وهو ما يعتبره التجار فرصة لوضع ممثليهم في الغرف التجارية بصورة الوضع في القطاع.

وقال التاجر أحمد الفناطسة، إن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري في معان تتمثل بارتفاع الأسعار ما انعكس على تراجع القدرة الشرائية للمستهلك، إلى جانب ارتفاع الضرائب وتراكم الالتزامات المالية من أجور وكهرباء على غالبية التجار.


وأشار إلى ضرورة عمل دراسات مستفيضة لمعضلات القطاع التجاري وتحديد احتياجاته ومعيقاته والعمل على معالجتها.


إلى ذلك، أشار التاجر محمد كريشان إلى أهمية زيادة التدخلات الحكومية للتخفيف من آثار جائحة كورونا على المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن الكثير من التجار تعرضوا لخسائر كبيرة بسبب أجور المحلات المتراكمة وارتفاع فواتير الكهرباء والضرائب.


وقال المواطن عبدالله الرواد، إن الأسواق التجارية تحتاج إلى المزيد من الخدمات اللوجستية وإعادة التنظيم، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة ويسهم في تنمية المدينة وتوفير بيئة تسوق حضارية تخضع للرقابة المستمرة.


ودعا الى تحقيق انفتاح القطاع التجاري على القطاعات الأخرى والتنسيق معها وبما يحقق أهداف الغرفة التجارية ويعظم من الفرص المتاحة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
رقم-السفارة-الاردنية-في-الرياض

السفارة الأردنية بالسعودية: فريق قنصلي في المنطقة الشرقية

مدينة-العقبة-دليلك-السياحي-المتكامل (1)

الملكية لحماية البيئة البحرية تصدر كتاب التراث البحري العقباوي

888888992

اليرموك تشارك بورشة عمل في باليرمو الإيطالية

admission (2)

استحداث ماجستير علم الأدوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

1669895392643

متحف الأردن يعلن ساعات العمل خلال موسم الشتاء

0L5A0349

الخصاونة يطل على الأردنيين الجمعة

أخبار متعلقة
0L5A9566

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

image (98)

الخصاونة يفتتح منتدى المعلومات والاتصالات في البحر الميت

0L5A9529

مخزون الأردن من لقاحات كورونا يكفي حتى شباط المقبل

1668256286565

بحث احتياجات وهموم جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في معان

WhatsApp Image 2022-11-10 at 12.45.26 PM

النجار: حريصون على تحسين التزويد المائي في معان

1667993053231

الفايز: الحكومة تركز على دعم القطاع السياحي