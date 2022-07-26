معان: تنفيذ معسكرات لبناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية شباب معان والمراكز الشبابية التابعة لها، عددا من المعسكرات الشبابية التي تهدف إلى بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم في العديد من المجالات.

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وقال مدير شباب معان الدكتور مخلد المجالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن المديرية والمراكز التابعة لها نفذت خلال الاسبوع الحالي "معسكر سواعد الإنقاذ" بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، واستهدف 35 مشاركا من الفئة العمرية (18-24) عاما.



وهدف المعسكر إلى بناء قدرات الشباب في مجال الإسعافات الأولية وعمليات الإخلاء والإطفاء والتعامل مع الإصابات والحوادث المنزلية.



كما نفذ مركز شباب معان معسكر الكشافة والعمل التطوعي الذي استهدف 25 مشاركا من الفئة العمرية (15- 17) عاما، وهدف إلى تنمية قيم ومهارات العمل التطوعي وغرس القيم التضامنية بين الشباب، وتعزيز الإبداع، والتعريف بالمهارات الكشفية الأساسية.



وأضاف أن مركز شابات معان نفذ معسكر التماسك الاجتماعي الذي شارك به 25 مشاركة من الفئة العمرية (18-24) عاما، وتضمن أنشطة عديدة تعزز قيم الحوار والتعدد والتسامح والروح التضامنية، كما تم تنفيذ ورش تدريبية لفئة الشباب في مجال التربية الإعلامية، ومهارات الحياة، ومهارات الاتصال والتواصل وتنمية الذات وبناء السلام.



وأشار إلى أن عددا من المعسكرات الشبابية ضمن معسكر التماسك الاجتماعي ستنطلق غدا الأربعاء في مراكز الشوبك وبسطة وأذرح، وتتضمن تدريبات متنوعة حول الحوار المجتمعي وقيم التسامح والتنوع والتعاون، إلى جانب تدريبات أخرى في المجالات التي تنمي روح المبادرة والتعاون لدى فئة الشباب.