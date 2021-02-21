معان: 11 مخالفة لأوامر الدفاع خلال شباط الحالي

الوكيل الاخباري - قالت مديرة مديرية صناعة وتجارة معان المهندسة سهيلة البدور، إنه تم تحرير 23 مخالفة في أسواق معان، منها 11 مخالفة لأوامر الدفاع خلال الشهر الحالي.

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واوضحت البدور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن الكوادر الرقابية التابعة للمديرية مستمرة في جولاتها الرقابية في جميع مناطق المحافظة، مشيرة الى أن الرقابة تتضمن متابعة تطبيق أوامر الدفاع للالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومراقبة السقوف السعرية لمختلف السلع.



وحول مشكلة ارتفاع أسعار دجاج النتافات في بعض مناطق المحافظة، قالت البدور إن الوزارة اتخذت قرارا قبل أيام بتحديد أسعار الدجاج الحي بسعر توزيع 145 قرشا للكيلو الواحد، ودجاج النتافات بسعر بيع 155 قرشا كحد أعلى للكيلو الواحد، والدجاج المبرد بدينارين للكيلو الواحد، مبينة أنه ومن خلال الجولات الرقابية على الأسواق لاحظنا التزاما بالتسعيرة الرسمية للدواجن.



ودعت البدور المواطنين إلى التواصل مع القسم الرقابي في المديرية والإبلاغ عن أي تجاوزات في أسعار الدواجن بكافة أصنافها، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.



وحول ارتفاع أسعار الخضار في وادي موسى، بينت البدور إن أسعار الخضار في مختلف مناطق المحافظة منخفضة وفي متناول الجميع، إلا أن الارتفاع في أسعار الخضار في وادي موسى يعود بحسب تجار المنطقة إلى ارتفاع تكاليف النقل ووجود سوق مركزي يتبع سلطة إقليم البترا، ما يضعف مستوى التنافسية، كما أنه لا توجد رقابة على تحديد أسعار الخضار نظرا لخضوعها لمبدأ العرض والطلب.



وأضافت ان التصنيف السياحي لمنطقة وادي موسى يمنع انتشار بسطات الخضار كما في باقي المناطق، لافتة إلى أنه تم التواصل مع سلطة الإقليم بهذا الصدد، وأن السلطة وفرت سوقا شعبيا وسط وادي موسى للسماح للباعة وتجار الخضار لعرض منتجاتهم بأسعار منافسة.



وبينت أن المديرية بدأت في التجهيز لخطة التحضير لشهر رمضان المبارك، فيما يتعلق بتوفير المواد التموينية ومخزونها وكمياتها في المؤسستين المدنية والعسكرية في مختلف مناطق المحافظة، من أجل حصر النقص في المواد والسلع واتخاذ إجراءات لتوفيرها قبل حلول الشهر الفضيل.



--(بترا)

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