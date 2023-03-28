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الثلاثاء، 28-03-2023 10:09 م

معان : 500 مريض يستفيدون من يوم طبي مجاني لـ"المقاصد"

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الوكيل الاخباري - أقام مستشفى المقاصد الخيرية، التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الثلاثاء، يوما طبيا مجانيا في مدينة معان.

وقال مدير عام المستشفى، الدكتور علي السعد بني نصر، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن فريقا طبيا ضم تخصصات الباطني والقلب والعظام والأطفال وطب الأسرة والطب العام والنسائية والتوليد، شارك في اليوم الطبي الذي يأتي ضمن منتديات الوعظ والإرشاد التي تقام تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مختلف المحافظات.

وبين بني نصر أنه تمت معالجة المرضى والمراجعين وصرف الأدوية المجانية لهم، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذا اليوم الطبي بلغ 500 مراجع.

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