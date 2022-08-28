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الأحد، 28-08-2022 01:06 م

معلمة اردنية تلهب مواقع التواصل الاجتماعي - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي  بادرة جميلة لمعلمة اردنية قبيل بدء العام الدراسي الجديد .

وبالتفاصيل اشار الناشطون ان المعلمة "صفاء أبو مرشود" اجتهدت بعملها في مدرسة حي العرقوب الاساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، وعملت على صيانة الغرف الصفية وأشرفت بنفسها على عملية الطلاء استعدادا لاستقبال طلابها في الصف الأول.

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