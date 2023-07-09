معهد الإعلام يواصل استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير

الوكيل الإخباري-

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يواصل معهد الإعلام الأردني استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث للعام الجامعي 2023 - 2024، حتى نهاية تموز الجاري.وقال المعهد في بيان اليوم الأحد، إنَّ دراسة الماجستير في المعهد تمتاز بأنَّها لمدة عام واحد، وتركز على الجانب العملي الإعلامي أكثر من الجانب النظري، مشيرا إلى البدء بإدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي ضمن مساقات الدراسة، لإكساب الطَّلبة آليات جديدة للاستفادة من هذه التكنولوجيا في عملهم.وبين أنَّ المعهد يوفِّر للمتقدمين فرص التنافس على الدراسة مقابل منح تنافسية، مشيرا إلى أنه سيوفر فرصة للمهتمين بالإعلام لدراسة أصول المهنة والتدرب على الأساليب والتقنيات الصحفية الحديثة خلال سنة دراسية واحدة مكثفة تتوج بشهادة الماجستير.وأطلق المعهد حملته السنوية هذا العام تحت شعار "أطلق الصحافي الذي بداخلك" عبر منصات التواصل الاجتماعي، وموقع المعهد على الإنترنت.وأوضح أن الراغبون بالدراسة ممن يحملون درجة البكالوريوس من التخصصات الأكاديمية كافة يستطيعون التقدم للحصول على المنح، سواء من الأردنيين أو من الجنسيات العربية.وأوضح المعهد أن برنامج الماجستير يشتمل على 33 ساعة معتمدة، وتمنح الدرجة الأكاديمية بعد سنة واحدة كاملة في مسار الشامل، ويركز برنامج الدراسة على الجانب العملي في الصحافة والإعلام الحديث من خلال مساقاته التطبيقية في الإعلام الرقمي وصحافة الموبايل والوسائط المتعددة، والتي تحاكي الممارسة المهنية من خلال استوديوهات المعهد التلفزيونية والإذاعية ومعدات التصوير والتسجيل الحديثة المستخدمة في الصحافة الرقمية.