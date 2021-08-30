معهد مهني إناث إربد يعلن بدء التسجيل بتخصصات عدة

الوكيل الاخباري - أعلن معهد مهني إناث إربد التابع لمؤسسة التدريب المهني، اليوم الاثنين، عن بدء التسجيل في مجموعة من التخصصات المهنية التي يطرحها المعهد.



وقالت مديرة معهد مهني إناث إربد فدوى العجلوني لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن التخصصات الحالية المتوفرة بالمعهد هي حاضنة اطفال، منسق إداري طبي، رعاية كبار السن، التجميل، الخياطة، مدخل بيانات، طابع سكرتير، إنتاج الحلويات والمعجنات والخبز وتخصص التطريز اليدوي .

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