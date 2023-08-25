معهد مهني عجلون يستحدث مشاغل مهنية لمواكبة سوق العمل

الوكيل الاخباري - استحدث معهد تدريب مهني عجلون، هذا العام، تخصص (الهايبرد) الذي من المتوقع أن يلاقي إقبالا كبيرا من الشباب.



وقال مدير معهد مهني عجلون، المهندس معتصم القضاة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن المعهد يقدم عددا من التخصصات المهنية، داخل المشاغل التدريبية للمتدربين، بحسب احتياجات سوق العمل؛ للإسهام بتشغيل المتدربين في القطاع الخاص.



وأضاف القضاة، أن خطة المعهد الاستراتيجية ستتركز على التوجه للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن دور التدريب المهني، إعداد وتأهيل القوى العاملة المؤهلة؛ مما يتطلب تكاتف جميع الجهات لتسويق خدمات التدريب المهني، وتأهيل المتدربين لدخولهم سوق العمل.

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