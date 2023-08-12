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السبت، 12-08-2023 12:06 م

الأعلى للسكان يدعو لتعزيز المعرفة بالمهارات الخضراء بين الشباب

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الوكيل الاخباري - دعا المجلس الأعلى للسكان، إلى تعزيز المعرفة بالمهارات الخضراء بين الشباب، بهدف التصدي للتحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة.

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وأكد في بيان، اليوم السبت، بمناسبة اليوم الدولي للشباب، الذي يصادف 12 من شهر آب سنويا، أن تحسين الوعي البيئي وتطوير المهارات الخضراء تعد العناصر الأساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، ورؤية الأردن 2025 ورؤية التحديث الاقتصادي 2033، والحفاظ على موارد الأردن الطبيعية للأجيال القادمة وحمايتها من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير الصديقة للبيئة، خاصة ضرورة الحفاظ على الأراضي المزروعة والأراضي الزراعية والمناطق الحرجية والمياه الجوفية والمحميات الطبيعية.


ويشارك الأردن العالم الاحتفال باليوم الدولي للشباب لهذا العام، الذي جاء تحت شعار "المهارات الخضراء للشباب"، حيث تعتبر مبادرات وبرامج تمكين الشباب في مجال المهارات الخضراء مساهمة فعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمن التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن هذا المنطلق من الضروري تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني لضمان توفير البيئة المناسبة لتنمية وتمكين الشباب.


وبحسب بيان المجلس، تتزامن هذه المناسبة العالمية مع رعاية الأردن للشباب الطموح ودورهم المحوري في بناء مستقبل مستدام وصديق للبيئة.


وتعرف الأمم المتحدة "الشباب" على أنهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، وحسب البيانات المنشورة من قبل دائرة الإحصاءات العامة عن سكان المملكة حسب العمر يبلغ عدد الشابات والشبان من بين السكان نحو 2.25 مليون، أي نحو خمس سكان المملكة.


 




 

 


 

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