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مغارة المنارة في المفرق.. خاوية على عروشها !! - صُور

الخميس، 06-01-2022 09:01 م

مغارة المنارة في المفرق.. خاوية على عروشها !! - صُور

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الوكيل الاخباري - قال مدير دائرة الآثار العامة في محافظة المفرق عماد عبيدات أن كوادر دائرة الآثار والأجهزة الأمنية قامت بالكشف على "مغارة المنارة" التي تم اكتشافها في المفرق وفُتح بابها، أثناء قيام عمال اتصالات بأعمال حفريات لمد أحد خطوط الانترنت في المنطقة.

 

وكشف عبيدات لـ"الوكيل الاخباري" أنه لدى الكشف على المغارة من الداخل ودخول كوادر دائرة الآثار، تَبيَّن أن المغارة فارغة من الداخل، ولا يوجد بها أي مبان أو مساكن أثرية أو أي مقتنيات أثرية أو ذهبية بداخلها، أو حتى قطع فخارية أثرية.

 

وبين أنه تم كتابة تقرير كامل ومفصل عن مشاهدات المغارة، بالتنسيق ما بين كوادر الآثار العامة والأمن العام والمتصرفية والدفاع المدني، ثُبّت فيه عدم وجود أي مبانٍ أو مقتنيات أثرية بداخل المغارة.

 

ودعا عبيدات إلى عدم التهافت والالتفات للشائعات التي تتحدث عن العثور على ذهب عند وجود مغارات، مبيناً أن المغارة التي وجدت فارغة وليس لها أي استخدام حالياً، مشيراً أنه ربما كانت مستخدمة سابقاً في العصور القديمة لأغراض مختلفة.

 

وكان مصدر أمني قال إنه اثناء قيام عمال اتصالات بتوصيل خط انترنت في منطقة المنارة بالمفرق انهدمت حفرة كبيرة وعميقة في الأرض .اضافة اعلان


وأضاف المصدر لموقع "الوكيل الاخباري" أنه تم وضع حراسة أمنية على المغارة لحين وصول عمال دائرة الآثار العامة.

 

وتجمع عدد كبير من المواطنين بعد انتشار خبر العثور على المغارة، فيما عَمِلت الأجهزة الأمنية على تطويق المكان.

 



 

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