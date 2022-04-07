مفاوضات لشمول المتقاعدين بسلف لشراء احتياجات العيد

الوكيل الإخباري - وصل عدد المستفيدين من السلف الشرائية التي اطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى 45 ألف مستفيد من المتقاعدين الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات والمستحقين من الأرامـل.

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وقالت المؤسسة، اليوم الخميس، إنها تتفاوض مع تجار ألبسة بهدف شمولهم في البرنامج لتمكين المتقاعدين من شراء احتياجاتهم المرتبطة بعيد الفطر السعيد.

وكان مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حازم الرحاحلة قال لـ " الوكيل الإخباري" أن التوسع في البرنامج سيكون إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، وقد يمتد للعام كاملاً، موضحا أنه سيتم ضم مراكز تجارية خاصة جديدة في البرنامج.

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