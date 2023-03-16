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الخميس، 16-03-2023 09:59 م

مفتي المملكة: لا فرق بين مراقبة الهلال ورؤيته والحساب الفلكي

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الوكيل الاخباري - قال سماحة مفتي عام المملكة، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، إن العلم في تطور مستمر وعلينا عدم إنكاره، ومن هذا المنطلق علينا الأخذ بعلم الفلك والعمل به، مؤكدًا عدم وجود أي فرق بين مراقبة الهلال ورؤيته والحساب الفلكي.

وخلال افتتاحه، فعاليات الندوة العلمية “شهر رمضان المبارك 2023/1444 بين الشريعة المعطيات الفلكية” التي نظمها المركز الجغرافي الملكي الأردني بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام، والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء والجمعية الفلكية الأردنية، أكد الخصاونة “إننا في المملكة نعمل على تحري الهلال بدقة متناهية بالتعاون مع المؤسسات المعنية ومنها المركز الجغرافي والجمعية الفلكية الأردنية”.
 

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