مقتل مطلوب بعد تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ قوة أمنية تابعت اليوم جمع المعلومات حول احد المطلوبين على قضايا الاتجار بالمخدرات وترويجها، بعد أن قام فجر اليوم بإطلاق عيارات نارية باتجاه قوة أمنية حاولت إلقاء القبض عليه في محافظة عجلون.



وأكد الناطق الإعلامي انه تمت متابعة ذلك الشخص وتحديد مكانه في أحد الأحراش، وورود معلومات حول محاولته الفرار بمركبة طبية خارج المحافظة برفقة مطلوبين آخرين حاولا مساعدته على الفرار.



وأضاف، أنه ولدى متابعة المركبة التي تقل المطلوبين، وإيقافها من قبل قوة أمنية بادر ثلاثة مطلوبين من بينهم المطلوب الرئيسي بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة قاصداً إصابة رجال الأمن.



وبيَّن الناطق الإعلامي أن القوة الأمنية طبقت قواعد الاشتباك معهم، مما أدى إلى إصابة أحد المطلوبين وضُبط بحوزته سلاح أوتوماتيكي استخدمه لإطلاق النار، وأُسعف للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة فيما لاذ شريكاه بالفرار من المكان والبحث جارٍ عنهما.

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