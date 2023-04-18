مكافحة الأوبئة يلتقي مستشارة برنامج الشراكة للأمن البيولوجي بالخارجية الأمريكية

الوكيل الإخباري

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- عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية اجتماعا مع مستشارة برنامج الشراكة للأمن البيولوجي في وزارة الخارجية الأمريكية، راشيل أريكسون.وتناول الاجتماع أولويات عمل المركز ومهامه، وبحث فرص التعاون والعمل المشترك، كما واستعرض الخطوات القادمة لتنفيذ تمرين سيجريه المركز ضمن إطار مكافحة التهديدات البيولوجية سيشارك فيه جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة.واستعرضت رئيسة المركز، الدكتورة رائدة القطب، نظام ومهام المركز والبرامج والمشاريع المدرجة في استراتيجيته.وقدّم مديرو المديريات في المركز عرضا لإنجازات مديرياتهم المبنية على استراتيجية المركز على الساحة الوطنية بالتعاون مع مختلف الشركاء في المملكة، ولتطلعاتهم للشراكة الإقليمية والدولية.بدورها، أشادت مستشارة برنامج الشراكة للأمن البيولوجي في وزارة الخارجية الأمريكية بالنتائج التي حققها المركز، الذي جاء تأسيسه بتوجيهات ملكية، رغم حداثة إنشائه وعدد الكوادر العاملة فيه.وأكدت أن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الذي استطاع أن يثبت نفسه على الساحة خلال مدة وجيزة، يعتبر شريكاً رئيسيا في مجال الأمن والسلامة البيولوجية.