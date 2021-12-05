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مكافحة المخدرات تضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة أُخفيت داخل مركبة شحن

الأحد، 05-12-2021 07:19 م

مكافحة المخدرات تضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة أُخفيت داخل مركبة شحن

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة أخفيت داخل مركبة شحن قادمة إلى المملكة، وألقوا القبض على شخص من جنسية عربية تورط بمحاولة إدخالها.

وبين، أن فريقاً خاصاً من مكافحة المخدرات تتبع معلومات وردت، حول نية عدد من الأشخاص تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة إلى المملكة عبر إحدى مركبات الشحن لترويج جزء منها داخل المملكة وإعادة تهريب الجزء الآخر لإحدى دول الجوار .

وأكد الناطق الإعلامي أنه تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وتحديد مركبة الشحن وموعد دخولها للمملكة ، حيث جرى ضبطها وبتفتيشها عُثر بداخلها على مجموعة صناديق مختلفة الأحجام أُخفيت بإحكام بجسم المركبة، وتبين احتواؤها على 130 كغم من الحبوب المخدرة ( ما يقدر بـ750 الف حبة مخدرة ) وجرى إلقاء القبض على شخص من جنسية عربية تورط في القضية وأُحيل لمدعي عام محكمة امن الدولة.

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