مكافحة المخدرات تضبط 124 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة خلال هذا الأسبوع

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرون بقوة في عملياتهم النوعية لملاحقة كافة أشكال التعامل بالمواد المخدرة اتجاراً وترويجاً وتهريباً بحزم ودون تهاون .



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال هذا الأسبوع ومن تاريخ 20/10 ولغاية 26/10/2022 تم التعامل مع 124 قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 202 من الأشخاص من تجار ومروجي تلك المواد، وجرت إحالتهم جميعاً لمدعي عام محكمة أمن الدولة .

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وتابع انه ضُبط خلال تلك القضايا 47 كغم من مادة الحشيش المخدرة، و 323 الف حبة مخدرة ، و 4 كغم من مادة الكريستال المخدرة ، وكمية من أشتال الماريجوانا و 2 كغم من مادة الحشيش الصناعي، إضافة إلى مجموعة من الأسلحة النارية.



وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة وبأعلى الإمكانيات، وفي كافة مناطق المملكة، لقطع الطريق على تجار الموت والسموم ومروجي المخدرات وكل من يتعامل بها من الطامعين بتحقيق مكاسب رخيصة على حساب أمن المجتمع.



وتدعو مديرية الأمن العام الى تعاون الجميع مع مجموعات مكافحة المخدرات ، والإبلاغ عن أي نشاط جرمي يرتبط بالاتجار بالمخدرات وترويجها، مؤكدة أن عملياتها النوعية مستمرة، وجهود منتسبيها متواصلة وفق منهجية واضحة وحازمة هدفها تجفيف منابع المخدرات والقضاء على تجارها ومروجيها، كجزء من واجبها الأصيل في حماية الأرواح والممتلكات والدفاع عن أمن الوطن .