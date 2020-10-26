مكرمة ملكية لأبناء المعلــمين من طلاب الثانويــة

الوكيل الإخباري - قــرّرت اللجنة العليا للبعثات في وزارة التربية والتعليم الموافقة ، الإثنين ، شمــول 1265 طالباً وطالبـــة بالمكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين من خريجي الثانوية العامة للعام 2020.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة ، برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات .



ودعت الوزارة، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري"، الطلبة لاستكمال إجراءات استفادتهم من المكرمة الملكية السامية من خلال الدخول إلى موقع الوزارة الإلكتروني www.moe.gov.jo .



وبينت أنه لا زال هنالك 432 طالباً وطالبة من الدفعة الأولى لم يستكملوا إجراءات الاستفادة من المكرمة، حيث سيتم تمديد فترة استكمال الإجراءات حتى الثالث من شهر تشرين الثاني المقبل، وبعد هذا التاريخ يعتبر الطالب الذي لم يستكمل الإجراءات مستنكفاً .



وأشارت الوزارة إلى أن الفرق بين الرقم المعلن سابقاً (1250) والرقم الحالي (1265)، يعود لتماثل المعدلات في حدودها الدنيا لخمسة عشر طالباً .



وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن يكون هنالك قائمة بدل مستنكفين خلال شهر تشرين الثاني المقبل .



يذكر أن مجموع الطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لهذا العام وحتى تاريخه 3716 مستفيداً .



وبلغ أدنى معدل قبول للمستفيدين من المكرمة حتى تاريخه على النحو التالي :

إربد 91 ، الزرقاء 90.9 ، السلط 91 ، الطفيلة 88.3 ، العقبة 91.4 ، الكرك 90.9 ، المفرق 87.6 ، جرش 89.6 ، عجلون 88.7 ، عمان 92 ، مأدبا 88.9 ، معان 88.2 ، الشهادة غير الأردنية 93.71 .

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