مناهج جديدة للتوجيهي والتاسع العام الدراسي المقبل

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



كشف المستشار في المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور ذوقان عبيدات أن العام القادم سيتم الانتهاء من المناهج الجديدة لمبحثي الرياضيات والعلوم للصفين التاسع والثاني عشر "التوجيهي" واعتماده للعام الدراسي 2023/2022.

اضافة اعلان



وأوضح عبيدات لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاربعاء أنه سيتم اعتماد كتاب جديد لمادة التربية الإسلامية للصفوف (الثاني، الخامس، الثامن، الحادي عشر) مع بداية العام الدراسي 2023/2022 في أيلول القادم.



وكان وزير التربية والتعليم وجيه عويس أعلن عن خطة استراتيجية لتطوير التعليم في المدارس بحيث يتم الارتقاء بمستوى الطلبة والمعلمين والمعلمات.

