الأربعاء 17-11-2021
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك.. الشمالي يفتتح معرض الصناعات الأردنية

توقيف موظف بالأوقاف اختلس 300 ألف دينار

ضبط مسؤول بالصحة أصدر شهادات مطعوم كورونا مزورة

هيئة الاتصالات تطلق نظام أتمتة إدارة الأرقام

الاستثمار: سنعمل على دعم الاستثمارات الفلسطينية في الأردن

تعميم من وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بالمملكة

طفل يناشد بعد تعرضه لإصابة في عينه بسبب انقطاع الكهرباء عن منزله

الأردنية: تحويل بعض المحاضرات للتعليم عن بعد لاستخدام قاعاتها بالامتحانات

تفاصيل مؤثرة لوفاة الطفل أمير في إربد

أمانة عمّان تطلق المجلس البلدي لأطفال عمان لعام 2021

الأربعاء، 17-11-2021 12:50 م

مناهج جديدة للتوجيهي والتاسع العام الدراسي المقبل

توجيهي3


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 


كشف المستشار في المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور ذوقان عبيدات أن العام القادم سيتم الانتهاء من المناهج الجديدة لمبحثي الرياضيات والعلوم للصفين التاسع والثاني عشر "التوجيهي" واعتماده للعام الدراسي 2023/2022.

اضافة اعلان


وأوضح عبيدات لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاربعاء أنه سيتم اعتماد كتاب جديد لمادة التربية الإسلامية للصفوف (الثاني، الخامس، الثامن، الحادي عشر) مع بداية العام الدراسي 2023/2022 في أيلول القادم.


وكان وزير التربية والتعليم وجيه عويس أعلن عن خطة استراتيجية لتطوير التعليم في المدارس بحيث يتم الارتقاء بمستوى الطلبة والمعلمين والمعلمات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
404905

مندوبا عن الملك.. الشمالي يفتتح معرض الصناعات الأردنية

qTxa4puQLlqm4seFnncQOrEuOmBXcWvEgd2zsG3O

توقيف موظف بالأوقاف اختلس 300 ألف دينار

11202115155910326146969

ضبط مسؤول بالصحة أصدر شهادات مطعوم كورونا مزورة

image (2)

هيئة الاتصالات تطلق نظام أتمتة إدارة الأرقام

مركززززززززززز

افتتاح ورشة تعريفية بمعايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

168c434beac2e7ea1add287c1b92ed6f

الاستثمار: سنعمل على دعم الاستثمارات الفلسطينية في الأردن

أخبار متعلقة
طلبة 5

التربية تنشر تعميم بالمواد الدراسية المقرر ترحيلها للفصل الثاني

طلبة 4

وزير التربية والتعليم : استراتيجية مدتها 10 أعوام لمستقبل التعليم

112021813414796010593

التربية: توجه بترحيل كل ما تبقى من مواد دراسية للفصل الثاني

طلبة 5

وزير التربية: تعديل التقويم الدراسي جاء خوفا على صحة الطلبة

التربية والتعليم

وزير التربية: إعداد خطة شاملة لتطوير وإصلاح التعليم

طلبة

وزير التربية والتعليم : إصابة 1076 طالب بكورونا في أسبوع