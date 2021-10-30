وزير التربية والتعليم : إصابة 1076 طالب بكورونا في أسبوع

الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم، وجيه عويس، السبت ، أنه تم تسجيل 1076 إصابة بين طلبة المدارس من الخميس إلى السبت.

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وبين عويس أنه تم إعادة فتح 400 شعبة أغلقت جراء ارتفاع الإصابات وبقاء 139 شعبة مغلقة.

"8% من الطلبة من الفئة العمرية 12 – 18 سنة تلقوا الجرعة الأولى من المطعوم، و 6% فقط من الطلبة من الفئة العمرية 12 – 18 سنة تلقوا جرعتي المطعوم"، وفق عويس.



ولفت عويس إلى أن "الإصابات بكورونا تكثر في الشرائح التي يكون فيها التطعيم قليلاً".



وأكّد أن الوضع الوبائي في المدارس مسيطر عليه ونسبة الإصابات ضمن الطبيعي.