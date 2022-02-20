منتدون في الكرك يؤكدون أهمية العمل الاجتماعي الخيري التطوعي

الوكيل الاخباري - أكد مشاركون في ندوة نظمتها جمعية الشهيد محمود المبيضين الخيرية في الكرك، اليوم الأحد، أهمية العمل الاجتماعي الخيري التطوعي كرؤية وطنية تأسيسا لمئوية جديدة.



ورأى المنتدون، أن العمل الاجتماعي الخيري يشكل رافعة وطنية تؤكد عمق التواصل والإيثار بين مكونات المجتمع لتكريس ثقافة العمل التطوعي المنتج لرفع السوية المعيشية للأسر المعوزة وإدماجهم بالمجتمع من خلال مشاريع إنتاجية تدر دخلا ماليا مناسبا.

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