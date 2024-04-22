منتدى الاتصالات يستقطب 3000 مشارك من الأردن والعالم

الوكيل الاخباري- بدأت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" التحضير لعقد فعاليات منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2024، خلال الفترة من 20 إلى 21 تشرين الثاني المقبل.

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وقالت الجمعية في بيان اليوم الاثنين، إن المنتدى الذي بدأت أولى دوراته عام 2002، يُعد الحدث الأبرز للمهتمين وصناع القرار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنطقة.



وبينت الجمعية أن المنتدى الذي ينطلق تحت شعار "التكامل في الابتكار: استكشاف مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، يشتمل على ثلاث ركائز أساسية: الاتصال، والابتكار، والتحول، حيث يهدف إلى تشكيل رؤية مستقبلية تجعل التكنولوجيا ليست فقط ممكنة، بل دافع للنمو الشامل والتقدم.



وأعلنت جمعية "إنتاج" أن الدورة القادمة للمنتدى السنوي لعام 2024، ستشهد للمرة الأولى إطلاق جوائز، للاحتفاء بالإنجازات البارزة والابتكارات المتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال مجموعة متنوعة من الفئات، وتُعتبر هذه الجوائز معيارا للتميز، حيث تسعى "إنتاج" من خلال هذه الجوائز لتحفيز الشركات والأفراد على الابتكار والتأثير والتميز في جهودهم بتطوير بيئة الأعمال.



وتوقع رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج"، عيد الصويص، أن يشارك في هذا الحدث الضخم أكثر من 3000 مشارك، من الأردن والعالم، بما في ذلك 100 شركة ناشئة وأكثر من 50 مستثمراً دولياً وإقليمياً، بالإضافة إلى 150 شركة عارضة، مما يعكس الأهمية المتزايدة للمنتدى كمنصة رئيسية للتواصل وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.



وقال إن المشاركين سيمثلون صنّاع القرار، وخبراء التكنولوجيا والاتصالات بالعالم، وممثلي الحكومات، وأكاديميين، ومهتمين في التكنولوجيا، ورواد الأعمال، ومستثمرين.