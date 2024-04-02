الثلاثاء 02-04-2024
الوكيل الاخباري
 

7.726 مليون اشتراك بخدمات الخلوي عريض النطاق في الأردن

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الثلاثاء، 02-04-2024 01:33 م

7.726 مليون اشتراك بخدمات الخلوي عريض النطاق في الأردن

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الوكيل الإخباري - بلغ مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة "الخلوي" عريضة النطاق في الأردن حوالي 7.726 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023.

ووفقا للتقرير الإحصائي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الأخير من العام 2023، توزعت الاشتراكات على 73 % للدفع المسبق و27 % اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) 85 % واشتراكات خطوط البيانات فقط 15 %.

وبلغ مجموع الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 7.6 مليار دقيقة، موزعة على 97% محليا و3 % دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي 260 مليون رسالة نصية.

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كما بلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 ما نسبته 67.1 % وفقا لعدد السكان الإجمالي، بينما بلغت نسبة الانتشار 103.3 % وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

 




 

 


 

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