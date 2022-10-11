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الثلاثاء، 11-10-2022 11:39 م

منتدى نايف أبو عبيد الثقافي ينظم أمسية شعرية في محافظة إربد

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى نايف أبو عبيد الثقافي اليوم الثلاثاء، أمسية شعرية، شارك بها الشعراء نزار اللبدي والشاعرة الدكتورة إيمان العمري، ضمن الاحتفالات بمناسبة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022.

وخلال الأمسية التي أدارها الشاعر عمر أبو الهيجاء عرج الشاعر اللبدي على الأسطورة في قصائده متكأً على التاريخ و وضع يده على أوجاع البشرية، كما قرأ مجموعة من قصائده الشعرية من دواوينه "كلمات من قاموس ما"، و"ذات الأبواب".

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