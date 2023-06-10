وزير السياحة: ندرس تفاصيل قدوم السياح اليمنيين للأردن

الوكيل الإخباري - التقى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، في مقر الوزارة، السبت، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، والوفد المرافق.

اضافة اعلان



وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي حضره، أمين عام الوزارة بالوكالة هشام العبادي، سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في المجال السياحي بين البلدين، إلى جانب تشجيع السياحة البينية.



وأكد الوزير القيسي، أنه ستجري دراسة كافة التفاصيل المتعلقة بقدوم السياح اليمنيين إلى الأردن مع الجهات المعنية ذات العلاقة، مؤكداً سعي الوزارة الحثيث لتيسير وتسهيل إجراءات الدخول إلى الأردن.



وأبدى الوزير القيسي، استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب اليمني، في التدريب بالمجالات السياحية كافة، وتطوير الموارد البشرية، والترويج السياحي، وتأهيل وترميم المواقع الأثرية، وذلك من خلال هيئة تنشيط السياحة، ودائرة الآثار العامة اللتين تملكان خبرات كبيرة ومتراكمة في هذه المجالات يُمكن الاستفادة منها.



ولفت الوزير القيسي إلى تميز السياحة العلاجية في الأردن، لما تتمتع به المملكة من إمكانات وكوادر طبية متميزة وعلى مستوى عال من الكفاءة، وتوافر خبراء ومرجعيات طبية ذات سمعة عالمية.



وعبر الوزير القيسي، عن سعادته بمشاركة اليمن في الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط الذي عُقد بالبحر الميت، بالأيام الماضية، مشيداً بجهود فريق الوزارة والقائمين على تنظيم هذا الاجتماع.