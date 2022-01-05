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الأربعاء، 05-01-2022 02:54 م

منحة بقيمة 5 مليون دينار لبناء مدرسة في جرش

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير التربية والتعليم محافظة جرش فيصل الهواري الأربعاء، عن الحصول على منحة بقيمة 5 مليون دينار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية( USAID) لإنشاء مدرسة أساسية في محافظة جرش.

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وأضاف الهواري في تصريح أن المدرسة الجديدة التي سيتم الإنتهاء من إعداد الدراسات الفنية اللازمة لها قريبا، وذلك تمهيدا لطرح العطاء.


وبين الهواري أنه سيتم جمع 3 مدارس مختلطة مستأجرة في مدرسة واحدة.
رئيس قسم الأبنية في مديرية تربية جرش ميساء بني مصطفى قالت إن المدرسة الجديدة تتكون من 24 غرفة صفية بالإضافة للغرف الإدارية والمختبرات.


وتبلغ نسبة المدارس المستأجرة في محافظة جرش 32 ٪  من إجمالي عدد المدارس في محافظة جرش والبالغ 178 مدرسة،وفق بني مصطفى.


وبينت بني مصطفى بأنه تم ترشيح قطعة مستملكة في بلدة الكتة بمنطقة حي نجيب وقطعة أرض ثانية في بلدة ساكب بمنطقة عيصره لوزارة التربية والتعليم للحصول على منحة لبناء مدرستين في بلدتي الكتة وساكب.

 


 




 

 


 

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