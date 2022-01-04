112 ألف شخص زاروا آثار جرش العام الماضي

الوكيل الإخباري - قال مدير آثار جرش، محمد الشلبي، الثلاثاء، إنّ نسبة زوار المواقع الأثرية في محافظة جرش ارتفعت خلال العام الماضي 25% مقارنة بالعام 2020.

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وأضاف الشلبي ، أن عام 2021 شهد نشاطا سياحيا في حركة الزوار للمواقع الأثرية في جرش، حيث بلغ عدد زوار خلال العام الماضي 112 ألف زائر، مقارنة مع 2020 الذي سُجل فيها 84 ألف زائر قائلا: "عام 2020 انخفض فيها عدد الزوار للمواقع الأثرية في جرش؛ بسبب جائحة فيروس كورونا".



وأشار إلى أن مديرية آثار جرش نفذت العام الماضي عدة مشاريع "صيانة وترميم مواقع أثرية؛ كموقع الحمامات الشرقية والمقبرة الملكية، وموقع جرمانوس، ومشروع التشغيل الوطني الذي نُفذ على مرحلتين".



وتابع، أنه تم تشغيل 310 عمال من نيسان/أبريل، حتى تموز/يوليو، والمرحلة الثانية من أيلول/سبتمبر، حتى كانون الأول/ديسمبر.



وفيما يتعلق بخطة المديرية للعام الحالي، قال الشلبي، إنّه تم تخصيص 280 ألف دينار لتشغيل الأيدي العاملة على حساب المشاريع وأعمال الصيانة والترميم للمواقع الأثرية وإزالة الأعشاب.

