منحتان من ألمانيا بقيمة 32 مليون يورو لدعم احتياجات قطاع التعليم

الوكيل الاخباري - وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة الأحد، مع نائب مدير بنك الإعمار الألماني في الأردن سوسن عاروري، اتفاقيتي منحتين مقدمتين من الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني (KfW) للأردن؛ لدعم احتياجات قطاع التعليم في المملكة.



وتتضمن الاتفاقية الأولى، بحسب بيان لوزارة التخطيط، منحة بقيمة 25 مليون يورو، وذلك لتمويل رواتب المعلمين الإضافي في المدارس الحكومية الأردنية في إطار مشروع دعم وصول الطلبة السوريين اللاجئين إلى التعليم النظامي.



أما اتفاقية المنحة الثانية التي تبلغ قيمتها 7 ملايين يورو "فستوجه لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد التصاميم الخاصة ببناء المدارس" على ما ذكر البيان.

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