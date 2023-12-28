وزارة الزرعة تؤكد دعمها لزراعة الكركم

الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال اللقاء اليوم الخميس، مع وفد من جمعية الظلال التعاونية التي تعنى بزراعة محصول الكركم في وادي الوالة محافظة مادبا بهدف بحث سبل دعم هذه الزراعة النوعية، والمساهمة في سد العجز من هذا المحصول في المملكة.

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وأضاف، أن الوزارة حريصة على دعم هذه الزراعات النوعية خاصة أنها تصنف من محاصيل العجز في المملكة، وذلك من خلال نشر الوعي بأهمية التوجه لها نظرا لجدواها الاقتصادية الجيد، وتشجيع المزارعين على زراعتها والوزارة ستبذل الجهود المناسبة لدعم المسار التصنيعي من هذه الزراعات .