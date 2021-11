منح جامعية من هنغاريا - رابط

الوكيل الاخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع السفارة الهنغارية في عمان واستناداً إلى خطة العمل للتعاون التربوي والعلمي الموقعة بين البلدين الصديقين عن بدء التقدم للاستفادة من المنح المقدمة من الجمهورية الهنغارية الصديقة وفي المراحل الدراسية (البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه) للطلبة الأردنيين للعام الدراسي 2022-2023 وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 15-11-2021 ولغاية يوم السبت الموافق 15-1-2022.

يمكن للراغبين بالتقدم لهذه المنح الاطلاع على جميع الشروط والامتيازات الخاصة بالمنح وتقديم الطلب على الموقع الإلكتروني للجهة المانحة على الرابط التالي stipendiumhungaricum.hu



يشترط للطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح لمستوى درجة البكالوريوس سواء ممن أنهوا بنجاح متطلبات الحصول على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في السنوات السابقة أو الطلبة المتوقع إنهائهم لمتطلبات الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بنجاح للعام 2022 ألا يقل عمر الطالب المتقدم للاستفادة من منحة درجة البكالوريوس عن 18 سنة بتاريخ 31-8-2022.



كما يشترط للاستفادة من هذه المنح ألا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها عن معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية وحسب السياسة العامة للقبول لدرجة البكالوريوس وفقا لما يلي:



85% لتخصصي الطب وطب الأسنان.



80% لتخصصات الصيدلة ودكتور صيدلة والهندسة.



70% لتخصص التمريض والتخصصات الطبية المساندة وعلوم التأهيل.



65% لباقي التخصصات.



كما تشترط الوزارة لحملة شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية ضرورة تصديقها أو معادلتها من وزارة التربية والتعليم الأردنية وفقا لتعليماتها النافذة.



وتؤكد الوزارة على جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح ولجميع المراحل (البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه) ضرورة الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها.



لمعرفة أسماء الجامعات الهنغارية المعترف بها

http://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities



كما تؤكد الوزارة بأن الطالب المقبول للعام السابق 2021 / 2022 ولم يلتحق بالدراسة في الجامعات الهنغارية بعد موافقته على المنحة ولم يبلغ الجانب الهنغاري بسبب عدم الالتحاق لا يحق له التقدم للمنح الهنغارية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام الدراسي الذي قُبل فيه.



علماً بأن المفاضلة ستتم بين الطلبة المتقدمين للاستفادة من هذه المنح استناداً لنتيجة احد امتحاني اللغة الانجليزية) or (TOEFL iBT) IELTS / General or Academic) بحيث سيتم تحويل علامات الامتحانين من (100) لتوحيد المعيار .

وعليه فإن على الطالب تزويد الوزارة بوثيقة مصدقة حسب الأصول سارية المفعول ) حيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين من الموعد المحدد لاستلام الوثيقة ) تتضمن نتيجته في أحد الامتحانين المذكورين or ( TOEFL iBT ) ( IELTS / General or Academic ) من خلال الرابط التالي :

https://rce.mohe.gov.jo/Hungary2022/ مع ضرورة ارفاق رقم الطالب (Applicant ID Number) الذي تقدم به للجامعات الهنغارية على الرابط المذكور انفاً،

علما بأن الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي يوم الخميس الموافق 10 / 2 / 2022 لذا تحث الوزارة الطلبة الراغبين الذين ليست لديهم حالياً وثائق هذه الامتحانات التقدم لأحدها في مراكزها المعتمدة بالسرعة الممكنة.



على ان يتحمل الطالب مسؤولية صحة البيانات والوثائق المقدمة.

وفي حال الترشيح الأولي سيخضع الطالب لمقابلة شخصية وامتحان -سيحدد موعدهما لاحقاً- من قبل الجهات الهنغارية.