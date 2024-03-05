منح دراسية للأردنيين في الخارج - تفاصيل

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر (3) منح دراسية مقدمة من المعهد القبرصي لطب الأعصاب وعلم الوراثة للعام الجامعي 2024-2025 في برنامج الماجستير بتخصصات (علوم الطب الجزيئي، ماجستير علوم في علم الوراثة الطبية، ماجستير علوم في علم الأعصاب، ماجستير علوم في التكنولوجيا الحيوية).

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تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، راتب لتغطية نفقات الإقامة والمعيشة).



يشترط حصول الطالب على أحد امتحاني اللغة الانجليزية (IELTS H, TOEFL IBT) بعلامة لا تقل عن (6).



بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنحة تقديم طلب من خلال الرابط الإلكتروني التالي:



https://extranet.cing.ac.cy/easyconsole.cfm?page=member_login_form



ولمزيد من المعلومات عن المنحة الدراسية وشروط القبول والخدمات المقدمة بإمكان الطلبة الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي : https://www.cing.ac.cy/education



ملاحظات:

• الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 14-5-2024.

• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.