صرف المخصصات المالية لطلاب منح أبناء الوسط والشمال يوم الخميس

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها ستقوم بصرف المخصصات المالية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024 للطلبة الحاصلين على منح أبناء الوسط والشمال الدارسين في كل من الجامعات التالية:
جامعة الحسين بن طلال
جامعة البلقاء التطبيقية (كلية الشوبك + كلية العقبة)
جامعة الطفيلة التقنية
الجامعة الأردنية / فرع العقبة
حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق السابع من آذار لعام 2024.