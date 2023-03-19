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الوكيل الاخباري

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الأحد، 19-03-2023 11:51 م

منح لطلبة الجامعة الهاشمية للحصول على الشهادات المهنية

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الوكيل الاخباري - أعلنت كلية الأعمال ومركز الإعداد لسوق العمل في الجامعة الهاشمية عن توفير منح كاملة وجزئية لطلبة كلية الأعمال للحصول على الشهادات المهنية في المحاسبة المعتمدة دوليا.

وافتتحت نائب عميد كلية الأعمال، الدكتورة وعد النسور، فعاليات حفل توزيع المنح الكاملة والتعريف بالمسارات المهنية والشهادات المحاسبية المعتمدة وكيفية التقدم للامتحانات، بحضور رئيس قسم المحاسبة الدكتور أحمد الحسبان، الذي أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التأهيل والتدريب المتخصص للطلبة وبناء مسار مهني منافس.

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